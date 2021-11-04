Спасибі за "комфорт" у плацкарті. У Раді яскраво привітали Лещенка

Власенко (ліворуч) написав кумедний лист Лещенку. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко привітав колишнього члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка з Днем залізничника, водночас висміявши його успіхи.

Він опублікував відкритий лист у Facebook.

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"Значення української залізниці важко переоцінити: вона, віддаляючи кожного з нас від можливості комфортно подорожувати Україною, дає Вам можливість вже який рік купувати собі елітну нерухомість. Фактів розкрадання коштів на залізниці, вимагання хабарів з боку керівництва "Укрзалізниці" з кожним днем все більше, як і збільшення Вами своїх статків. З чим Вас і вітаю у цей вельми святковий для Вас день", – написав Власенко.

Він зазначив, що професійні якості Лещенка-залізничника дивують усіх, "хто хоча б раз купував квиток на український потяг та відчув на собі плацкартний "комфорт".

"Українська залізниця – зручно та вигідно, однак, на жаль, лише поки що для Вас і Ваших поборників. У це світле свято бажаю Вам виконувати свої прямі посадові обов'язки – якісно і професійно, а тому ще побажаю Вам мати хоча б трошки людських якостей – чесності, вміння нести відповідальність і зменшення невситимості", – написав нардеп.

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"Укрзалізниця" попрощалася з Лещенком