Спасибі за "комфорт" у плацкарті. У Раді яскраво привітали Лещенка

Власенко (ліворуч) написав кумедний лист Лещенку. Колаж "Сьогодні"
Народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко привітав колишнього члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка з Днем залізничника, водночас висміявши його успіхи.
Він опублікував відкритий лист у Facebook.
"Значення української залізниці важко переоцінити: вона, віддаляючи кожного з нас від можливості комфортно подорожувати Україною, дає Вам можливість вже який рік купувати собі елітну нерухомість. Фактів розкрадання коштів на залізниці, вимагання хабарів з боку керівництва "Укрзалізниці" з кожним днем все більше, як і збільшення Вами своїх статків. З чим Вас і вітаю у цей вельми святковий для Вас день", – написав Власенко.
Він зазначив, що професійні якості Лещенка-залізничника дивують усіх, "хто хоча б раз купував квиток на український потяг та відчув на собі плацкартний "комфорт".
"Українська залізниця – зручно та вигідно, однак, на жаль, лише поки що для Вас і Ваших поборників. У це світле свято бажаю Вам виконувати свої прямі посадові обов'язки – якісно і професійно, а тому ще побажаю Вам мати хоча б трошки людських якостей – чесності, вміння нести відповідальність і зменшення невситимості", – написав нардеп.
"Укрзалізниця" попрощалася з Лещенком
- 22 вересня Кабінет Міністрів відмовився продовжувати контракт із членом наглядової ради "Укрзалізниці" Сергієм Лещенком. За 2 роки роботи у цьому органі більшості він запам'ятався лише одним – казковими гонорарами.
- Ба більше, українці активно вимагали вигнати Лещенка з "Укрзалізниці", підписавшись під петицією на сайті уряду.
- Раніше колишній фінансовий директор "Укрзалізниці" Андрій Рязанцев розповідав, що тепле місце у наглядовій раді УЗ повністю поглинуло Лещенка. Він навіть звинувачував його у змові з приватною компанією.