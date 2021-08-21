Створення президентського університету: уряд затвердив план заходів

Повністю будівництво мають завершити в 2025 році / Фото: пресслужба ОПУ

У п'ятницю, 20 серпня, уряд затвердив план заходів з створення Президентського університету. Він має почати навчання студентів з 1 жовтня 2023 року. До цього часу повинні встигнути ввести в експлуатацію навчальні корпуси та апарт-готель для студентів та викладачів.

Про це повідомляє пресслужба Урядового порталу.

Формування адміністрації Президентського університету та підготовка статутних документів відбуватиметься протягом 2022 року.

"До січня 2022 року заплановано сформувати перелік освітньо-наукових напрямів функціонування Президентського університету й робочих груп за напрямами підготовки, а також підготувати перелік навчально-наукових лабораторій, планів їх оснащення та складання кошторисів. Розроблення умов залучення фахівців на посади наукових і науково-педагогічних працівників Президентського університету та правил проведення конкурсу відбуватиметься до грудня 2022 року", – йдеться у повідомленні.

Потім буде проводитись конкурс на посади наукових і науково-педагогічних працівників. Він триватиме до травня 2023 року. А вже 1 жовтня університет повинен почати навчання студентів.

Пізніше, у 2024-2025 роках триватиме будівництво й введення в експлуатацію другої та третьої черг об’єктів навчально-лабораторного корпусу, апарт-готелю для студентів і викладачів. Повністю завершити будівництво планують до жовтня 2025 року.

"Метою проекту є створення університету, що поєднує високоякісну освіту, сучасні дослідження та інноваційну діяльність шляхом інтегрування з академічною наукою високого рівня, високотехнологічними компаніями (концепція "трикутника знань") як пілотного проекту для забезпечення наукових установ, державних органів та інноваційного бізнесу молодими фахівцями з високим рівнем підготовки", – нагадали у Кабміні.

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