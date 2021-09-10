Союзна держава РФ і Білорусі – навіщо Путіну і Лукашенку співдружність і чим вона небезпечна для України

Співдружність Росії та Білорусі може загрожувати економіці України. Фото: колаж "Сьогодні"

Президенти Росії і Білорусі провели чергові переговори про поглиблення інтеграції двох країн. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чим співдружність цікава Путіну і Лукашенку, а також чого чекати від неї Україні.

Про що домовилися Путін і Лукашенко

У четвер, 9 вересня, президент Росії Володимир Путін зустрівся у Москві з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. За підсумками переговорів глави держав домовилися про узгодження 28 програм щодо так званої Союзної держави, а також про єдину макроекономічну політику, оборонний простір, ринок нафти і газу.

"Хотів би із задоволенням відзначити, що узгоджені всі 28 програм. Завтра мається на увазі схвалити їх на засіданні Ради міністрів Союзної держави в Мінську, після чого вони будуть винесені на затвердження Вищої державної ради Союзної держави, засідання якої планується провести до кінця поточного року", – повідомив Путін на пресконференції.

Він також додав, що Росія і Білорусь домовилися про єдину макроекономічн політику, єдиний оборонний простір, інтеграцію платіжних систем і гармонізацію грошово-кредитної політики. Дві країни також переходять до єдиної промислової політики і взаємного доступу до держзакупівель і держзамовлень.

Співрозмовники також передбачили створення єдиних ринків нафти та нафтопродуктів, електроенергії та газу. Також російський президент пообіцяв, що ціна на газ для Білорусі на 2022 рік збережеться на рівні цього року.

Своєю чергою Лукашенко зазначив, що на переговорах не домовилися про єдину валюту – нібито банки країн просили "не підходити до цього питання".

Путін не виключив створення союзного парламенту РФ і Білорусі, але уточнив, що питання політичної інтеграції не обговорювалися, оскільки спочатку потрібно створити економічний базис. При цьому Лукашенко додав, що нічого поганого для народів Росії і Білорусі в інтеграції немає, позаяк вона взаємовигідна.

Лукашенко та Путін погодили 28 програм / Фото: kremlin.ru

У чому інтерес Росії

Глава Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов зазначає, що співдружність з Білоруссю вигідна для російської економіки і військової стратегії.

"Для російського бізнесу відкриються нові можливості для інвестування. Це приватизація промислових об'єктів, продаж нафти, машинобудування. Військово-стратегічне співробітництво посилить противагу НАТО", – пояснює "Сьогодні" політолог.

Вадим Карасьов: співдружність з Білоруссю вигідна для російської економічної і військової стратегії / Фото: Facebook

Водночас глава Українського інституту політики Руслан Бортник вважає, що зустріч з Лукашенком і переговори про "союзну державу" необхідні Путіну в рамках виборчої кампанії.

"Завершуються вибори до Держдуми. У провладній партії "Єдина Росія" не дуже хороші рейтинги. Боротьба з головним конкурентом на виборах – партією КПРФ (Комуністична партія Російської Федерації. – Ред.) підштовхує на такі знакові, символічні дії стосовно Білорусі", – каже нам Бортник.

Політолог зазначає, що насправді ніякого прориву в стосунках Росії і Білорусі не відбулося.

"Номінально Союзну державу було створено ще у 1999 році. З тих пір тут немає ніякого прогресу. Нові органи не створені, єдиної валюти – немає, в оборонній співпраці – без особливих змін, до політичної інтеграції не підійшли. Фактично, нові домовленості лише фіксують уже існуючий рівень співпраці. Але "Єдина Росія" надала через медіа картинку для електорату в стилі повернення СРСР", – каже Бортник.

Для чого Білорусі союз з Росією

За словами Бортника, співдружність з Росією дуже важлива для Лукашенка.

"Тут насамперед меркантильні мотиви. Білорусі потрібні російський газ і нафта за дешевими цінами. Зокрема, ціна на поставлений з Росії газ для Білорусі становить 128,5 долара за тисячу кубометрів, тоді як в Європу РФ продає газ по 700, а в Україну по 450 доларів", – пояснює Бортник.

Аналогічна ситуація і з ціною на нафту, яку Білорусь переробляє в нафтопродукти і продає в інші країни, тим самим покращуючи свою економіку.

Руслан Бортник: у Білорусі меркантильні мотиви / Фото: Facebook

Політолог Карасьов додає, що в співдружності Білорусь також отримає військовий і політичний захист.

"Для Лукашенка головне – збереження влади і тієї державності яку він вибудовував понад 20 років. Без підтримки Росії йому складно буде утриматися в кріслі президента", – говорить експерт.

Як відреагувала Україна

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов зазначив, що "Путін бажає захопити собі Білорусь".

"Зрозуміло, що мова не йде ні про які братні відносини", – сказав Данілов.

Він також підкреслив, що дане "братання" не є новим викликом для України.

"Ми чітко усвідомлюємо, які загрози у нас є з боку Білорусі і Росії. Ми цим питанням займаємося не тільки сьогодні, а ще з першого дня, як тільки президент призначив мене на посаду. Але зараз "все під контролем", – сказав Данілов, не уточнивши при цьому, про які саме загрози він говорив.

Олексій Данілов: ми чітко усвідомлюємо, які загрози є з боку Білорусі та Росії / Фото: Facebook

Чого очікувати Україні

Політолог Руслан Бортник вважає, що співдружність Росії і Білорусі насамперед може загрожувати економіці України.

"Співдружність може привести в майбутньому до створення єдиного енергетичного ринку. Білорусь постачає Україні електроенергію, дизпаливо, автомобільну техніку. Товарообіг між Україною і Білоруссю становить близько 5 мільярдів доларів на рік. Відповідно, після об'єднання Росія зможе контролювати цей сегмент українсько-білоруського співробітництва і, отже, впливати на українську економіку", – каже Бортник.

З ним погоджується Карасьов.

"Білорусь буде все більше інтегруватися в Росію. Всі економічні рішення щодо України прийматимуться російським бізнесом, що напевно позначиться на наших торговельних відносинах з Мінськом", – резюмував експерт.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вважає створення союзної держави Білорусі і Росії небезпекою для України, адже, в разі об'єднання, Москва і Мінськ можуть інтегрувати оборонне співробітництво і чинитисерйозний тиск на Київ.

"Сьогодні у нас дуже небезпечна ситуація в Білорусі на нашому північному кордоні. Сьогодні там армія перебуває під командуванням білоруського режиму. Але ми дивимося, як Росія і Білорусь наполегливо працюють над домовленостями одне з одним", – заявив глава української держави.

На його думку, домовленості можуть включати в себе оборону, і тоді ці країни можуть чинити на Україну серйозний тиск.

"Тоді Росія отримала б контроль над білоруськими збройними силами. З цього боку ми теж бачимо небезпеки для себе – аж до реальної союзної держави між Росією та Білоруссю", – додав Зеленський.

Володимир Зеленський: сьогодні у нас дуже небезпечна ситуація / Фото: Офис Президента Украины