Рада Безпеки ООН збирається на екстрене засідання через Білорусь

Естонія, Франція та Ірландія ініціювали екстрене засідання Ради безпеки ООН. Фото: колаж "Сьогодні"

Рада Безпеки ООН у четвер, 11 листопада, збереться на екстрене засідання, темою якого стане міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі. Ця зустріч відбудеться за зачиненими дверима за запитом Естонії, Франції та Ірландії.

Про це повідомляє агентство AFP, посилаючись на дипломатичні кола.

Реклама

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш із тривогою стежить за ситуацією з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі й вважає, що "подібні ситуації не повинні використовуватися з політичною метою або спричиняти напруженість у відносинах між державами", заявив прессекретар генсека Стефан Дюжаррік.

Гутерреш знову наголосив на важливості того, щоб питання міграції та біженців вирішувалися відповідно до гуманітарних принципів та міжнародного права, сказав Дюжаррік журналістам.

Ситуація на білорусько-польському кордоні

В обід 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили були приведені у 6-годинну бойову готовність.

Мігранти намагалися прорватися на територію Польщі. Вони розрізали колючий дріт спеціальними ножицями. На відео з місця подій були чутні постріли.

Пізніше стало відомо, що мігранти проломили огорожу і прорвалася до Польщі. Декого з них вдалося відразу повернути на білоруську сторону, решту довелося розшукувати.

Литва після цих подій оголосила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу

Польща готує жорстке рішення щодо Білорусі.

Також нагадаємо, Ярош закликав Київ допомогти Польщі дати "гідну відсіч".