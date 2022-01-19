"Просто опудало". Міністр оборони Британії звинуватив Путіна у тотальній брехні про НАТО та підміну понять

Бен Уоллес: "Кремлю загрожує не диспозиція сил НАТО, а неможливість реалізації амбіцій Путіна"

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що президент РФ Володимир Путін бреше, заявляючи про агресивні наміри НАТОі підмінює поняття, згадуючи історію Росії та України. У чому ж не правий російський лідер і чому Британія активно допомагає Україні?

"Солом'яна людина" англійською, а українською – опудало

Президент Володимир Путін бреше про НАТО, щоб виправдати агресію РФ проти України. Про це заявив глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес у статті, опублікованій на сайті уряду 17 січня.

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"Я вже збився з лічби, скільки разів мені доводилося пояснювати значення англійського терміну straw man ("солом'яна людина", підміна понять, обман, опудало. Це все приклади синонімічного ряду. – Ред.) своїм європейським союзникам. Тому що найкращий, живий приклад підміни понять на сьогодні – це заява Кремля, що НАТО, мовляв, загрожує Росії", – зазначив Воллес.

Одним із прикладів підміни понять він назвав заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що "США готують провокації із застосуванням хімічної зброїна сході України".

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Абсурдні звинувачення Росії

Воллес підкреслив, що звинувачення Росії в тому, що НАТО готує будь-який напад чи провокацію, є абсурдним:

НАТО – оборонна організація за своєю суттю. В основі Альянсу лежать зобов'язання прийти на допомогу союзникам, якщо на них нападають;

колишні радянські республіки ніхто не "включав" до складу НАТО, вони вступили туди за своїм бажанням;

твердження, що НАТО прагне оточити Росію, є безпідставними. Лише п'ять із тридцяти союзників Альянсу мають з РФ спільний кордон, лише 1/16 частина кордонів Росії примикає до країн – членів Альянсу.

Розділяй і володарюй

На думку міністра, Кремлю загрожує не диспозиція сил НАТО, а неможливість реалізації амбіцій Путіна щодо об'єднання росіян та українців, про що він часто говорить. Саме цим бажанням президент РФ хоче виправдати напад на Україну чи примусово приєднати нашу країну.

"Стаття Путіна"Про історичну єдність росіян та українців" повністю ігнорує бажання громадян України, але водночас відроджує той самий тип етнонаціоналізму, який існував у Європі протягом століть", – переконаний Воллес.

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Міністр зазначає, що стаття російського президента містить три основні тези:

Захід прагне розділяти пострадянські країни, щоб "керувати" Росією. Все, крім єдиної нації Великоросії, Малоросії та Білоросії у форматі XVII століття, є штучною конструкцією та суперечить бажанням одного народу з єдиною мовою та церквою. Кожен, хто не погоджується з цим, той ворог Росії.

"Ніхто не бажає керувати Росією. Щодо України, то сама Росія визнала її суверенітет як незалежної держави та гарантувала її територіальну цілісність, підписавши не лише Будапештський меморандум у 1994 році. Визначення політики як "розділяй і володарюй" найкраще пасує Москві, а не НАТО", – іронічно зауважує Воллес.

Міністр також зазначає: твердження Путіна про те, що Україна – це Росія, а Росія – це Україна, хибне історично.

"Україна існувала окремо від Росії набагато довше у своїй історії, ніж разом із нею", – пояснює він.

Бен Уоллес: "Кремль, а не Захід, пропагує поділ в Україні та низці інших країн Європи". Фото: eadaily.com

Маніпуляції Путіна

Політолог Ігор Петренко зазначає, що офіційні заяви представників оборонних та зовнішньополітичних відомств Росії, а також президента Путіна часто маніпулятивні.

"Росія постійно підміняє поняття, щоб показати ситуацію не такою, якою вона є насправді. Заявляє, що Україна – братня країна, але одразу ж ігнорує її бажання самостійно просуватися в напрямку Заходу", – каже "Сьогодні" Петренко.

Звинувачення НАТО в агресивній політиці експерт також вважає за нелогічне.

"Такі заяви більше розраховані на внутрішню аудиторію Росії, для тих її громадян, хто не знає, що завдання Північноатлантичного альянсу – це захист його членів, але ніяк не напад на інші країни", – зазначає Петренко.

Ігор Петренко: "Росія постійно підмінює поняття" / Фото: Facebook

У чому інтерес Британії

Як зазначає політолог, отримати такого союзника, як Велика Британія, для України дуже вигідно, проте Британія має свій інтерес у зближенні з Україною.

Велика Британія вийшла з Євросоюзу і намагається стати лідером Європи, показати Заходу свою могутність без ЄС. Співпрацюючи сьогодні з Україною, Туреччиною, Азербайджаном, Вірменією, Грузією, Казахстаном та іншими країнами, Велика Британія готує майбутній оплот з об'єднаних навколо себе держав. Однак Україні ця співпраця з Британією може бути дуже успішною у її протистоянні з Росією", – підсумував Петренко.

Зазначимо, що статтю Бена Воллеса було опубліковано того самого дня, коли британські літаки доставили в Україну партію протитанкової зброїдля захисту від агресії РФ.

Раніше сайт "Сьогодні" з'ясував, чим Україна цікава Британії, чи продовжиться партнерство у 2022 році і що може завадити співпраці двох держав.