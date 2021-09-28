Конфлікт в Косово: стягують силовиків до кордону, МЗС попередив українців

Дипломати дали рекомендації щодо Косово / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Посольство України в Сербії порекомендувало нашим громадянам, перш ніж їхати в Косово, проконсультуватися з їх дипломатами щодо безпеки такої поїздки.

Про це представник дипломатичної місії повідомив агентству UNN.

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"Україна не визнає незалежність Косово та не має з Косово дипломатичних відносин. Водночас, у рекомендаціях МЗС громадянам, які планують відвідати Республіку Сербія і, зокрема, регіон Косово і Метохію зазначено, що у випадку поїздки в Косово МЗС радить попередньо проконсультуватись в посольстві України в Республіці Сербія щодо безпекової ситуації в регіоні. Також МЗС пояснює, яким чином громадяни України можуть здійснити поїздку в Косово, роз’яснено особливості перетину кордонів, розміщено інформацію щодо візового режиму з Косово", – повідомили в посольстві.

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Ситуація в Косово

Останні дні ситуація навколо Косово істотно загострилася.

26 вересня президент Сербії Александар Вучич віддав наказ привести армію в підвищену бойову готовність. Це стало відповіддю на те, що влада невизнаного Белградом Косово направила в прикордонну зону загони поліцейського спецназу, повідомляє DW.

Етнічні серби перекрили в'їзди в Косово, не бажаючи отримувати тимчасові номерні знаки / Фото Reuters

Влада частково признаного Косово ( 97 країн визнали) направила своїх силовиків до двох прикордонних переходів на півночі країни, де проживають переважно етнічні серби. Від місцевих автомобілістів вимагали, щоб вони змінювали сербські номерні знаки на тимчасові номерні знаки при в'їзді в Косово. Сотні етнічних сербів почали протести, заблокувавши прикордонні переходи.

Без Росії ніяк

До скандалу у ту ж мить підключилася Росія. Речник МЗС РФ Марія Захарова почала вимагати, щоб НАТО і ЄС змусили Косово прибрати свої силові формування з кордону.

"Ще раз підкреслюємо: натовські сили для Косово і Місія ЄС в області верховенства закону мають необхідні мандати, щоб перешкодити беззаконню, а тому несуть всю повноту відповідальності за захист цивільного населення, забезпечення миру і безпеки. Пора зробити енергійний натиск на адміністрацію в Пріштіні, щоб змусити її відкликати силовиків з півночі Косово і запобігти звалювання ситуації до відкритого конфлікту", – йдеться в коментарі Захарової, опублікованому на сайті МЗС РФ.

Україна досі не визнала незалежності Косово, проте погодилася працювати з його паспортами. При цьому наш МЗС закликав не порівнювати ситуацію з окупованим Кримом.

В Косово залишаються наші миротворці. Україна навіть висловлювала готовність на розширення участі в місії в Косово.

У 2019 році Верховний представник ЄС із закордонних справ заявив, що Приштина виконала всі необхідні для безвізу умови і може отримає безвіз з країнами Євросоюзу.