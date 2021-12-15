Знову про Україну? Байден обіцяє Путіну довгу розмову

Байдену вже є що сказати Путіну/Колаж "Сьогодні"
Президент США Джо Байден, який лише 7 грудня мав двогодинну телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним, планує провести з Москвою ще одну ґрунтовну розмову.
Про це повідомив сам Байден, відповідаючи на запитання журналістів, передає агенція Інтерфакс.
"У нас буде тривала розмова", – заявив Байден. При цьому американський лідер не уточнив, коли саме запланована ця подія.
Українська тема
- Зараз тема України є основною на світовій арені, що, звичайно ж, підігріли стягнуті Володимиром Путіним війська РФ до кордону України.
- Росія вимагає якийсь "юридичний документ", який позбавив би Україну, Грузію та Молдову права на вступ до НАТО.
- Москва передала США пропозиції щодо надання їй гарантій безпеки. Як заявлялося раніше, йдеться насамперед про нерозширення НАТО на схід.
- При цьому зараз президент Володимир Зеленський у Брюсселі зустрічається з головою Європейської ради Шарлем Мішелем і очікується зустріч із секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, де намагається зміцнити позиції країни у питаннях інтеграції до НАТО та ЄС.
- 15 грудня прем'єр-міністр Словенії Янез Янша підписали Декларацію про підтримку європейської перспективи України.