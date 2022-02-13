РНБО збирається на екстрену нараду через РФ – ЗМІ дізналися про дату

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Нарада РНБО через загрозу вторгнення РФ відбудеться 14 лютого о 16.00. Про це пишуть Vesti.ua.

На ній розглядатимуть питання оцінки безпеки України всередині та зовні держави.

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Цю інформацію в Facebook підтвердив народний депутат Олександр Дубінський.

"Сьогодні на екстреному засіданні РНБОУ (нарешті з питань національної безпеки) буде ухвалено рішення закрити всі аеропорти України з понеділка. Рішення мудре. Долар уже можна виставляти на продаж по 40", – написав він.

Станом на 14.00 два джерела "Сьогодні" у РНБО повідомляють, що екстрене засідання не планується. При цьому уточнюють, що все може швидко змінитись.

Нагадаємо, що 12 лютого лідер "Європейської солідарності", п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що у зв'язку з появою нових тривожних даних про вторгнення російських військ на територію нашої країни влада терміново має скликати засідання РНБО та Верховної Ради.

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Що обговорювали на минулому засіданні РНБО