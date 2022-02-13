РНБО збирається на екстрену нараду через РФ – ЗМІ дізналися про дату

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Нарада РНБО через загрозу вторгнення РФ відбудеться 14 лютого о 16.00. Про це пишуть Vesti.ua.
На ній розглядатимуть питання оцінки безпеки України всередині та зовні держави.
Цю інформацію в Facebook підтвердив народний депутат Олександр Дубінський.
"Сьогодні на екстреному засіданні РНБОУ (нарешті з питань національної безпеки) буде ухвалено рішення закрити всі аеропорти України з понеділка. Рішення мудре. Долар уже можна виставляти на продаж по 40", – написав він.
Станом на 14.00 два джерела "Сьогодні" у РНБО повідомляють, що екстрене засідання не планується. При цьому уточнюють, що все може швидко змінитись.
Нагадаємо, що 12 лютого лідер "Європейської солідарності", п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що у зв'язку з появою нових тривожних даних про вторгнення російських військ на територію нашої країни влада терміново має скликати засідання РНБО та Верховної Ради.
Що обговорювали на минулому засіданні РНБО
- 11 лютого президент України Володимир Зеленський скликав Раду національної безпеки та оборони (РНБО). Цього разу засідання пройшло у Харкові, а не як завжди у столиці.
- На виїзному засіданні було розглянуто низку внутрішніх та зовнішніх загроз для безпеки країни. Під час засідання було заслухано доповідь Держприкордонслужби про ситуацію біля українських кордонів у зв'язку з намірами РФ перекрити під приводом військово-морських навчань райони Чорного та Азовського морів.
- Крім того, розглядалося питання отримання Україною міжнародної військово-технічної та фінансової допомоги.
- Третє питання, яке розглядали на засіданні РНБО – стан виконання закону України про основи національного опору, який набув чинності з 1 січня.