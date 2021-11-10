РНБО вирішить долю кримінальних авторитетів – подробиці

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У РНБО найближчим часом розглянуть нові списки кримінальних авторитетів і "злодіїв у законі". Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Інтерфакс-Україна .

"Наступні кроки, які робляться. Перше – активізація даних у списках санкцій. національної безпеки та оборони", – розповів він.

За його словами, існує багатокрокова перевірка даних, які подаються до РНБО.

Реклама

"Я особисто перевіряю всі ці дані та підстави їх (кримінальних авторитетів та "злодіїв законі", – (ред.) внесення до санкційних списків", – сказав він.

Також він розповів, що зараз здійснюється постійний моніторинг уже внесених до списку санкцій осіб, а також перевірки створення нових організованих злочинних груп з метою попередження розширення їх злочинного впливу на території України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 13 громадян та 95 компаній. Указ набирає чинності з дня публікації.

Раніше ми писали, що на київський дата-центр обрушилася масована кібератака.

Реклама

Що в Україні із криміналом

Завдяки санкціям РНБО десять "кримінальних авторитетів" примусово повернули до країн їх походження, а 27 анулювали дозвільні документи на проживання в Україні.

В Україні з січня минулого року було 34 "злодії в законі". Нині їхня кількість скоротилася майже вдвічі. У міністерстві вважають, що ці санкції зменшать рівень злочинності в країні.