"Смерть зрадникам": Кива влаштував стрілянину через Бандеру (відео)

Грозний Кива (праворуч) вирішив залякати прихильників Бандери. Колаж "Сьогодні"
Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива по-особливому відсвяткував річницю смерті лідера українських націоналістів Степана Бандери: влаштував стрілянину з автомата і салюти. Відповідне відео він опублікував в Telegram.
"Головний борець з фашизмом" в Україні, який вітає агресора Путіна з днем народження, виступив з полум'яною промовою.
"Я, лідер антифашистського руху в Україні, онук героя Радянського Союзу Кива Ілля не міг залишити непоміченою подію, яка поставила крапку 62 роки тому. 15 жовтня 1959 року в Мюнхені був ліквідований зрадник батьківщини, посібник нацистів Степан "Сопля", він же Бандера. І так повинно бути з кожним, хто сповідує фашизм і йому прислуговує. Смерть зрадникам, смерть фашизму", – сказав Кива і після цих слів випустив автоматну чергу і почався феєрверк.
Скандали з Кивою
- Нещодавно у відповідь на спецоперацію СБУ з нейтралізації "силового центру" проросійського громадського об'єднання, яке контролював Кива, народний депутат України обізвав спецслужби "бл*дями".
- Влітку Кива привітав українців з Днем молоді в "радянській" шапці з зіркою.
- А трохи раніше Кива назвав Україну "колискою фашизму в Європі".
- 7 жовтня він привітав Путіна з днем народження, назвавши його захисником моралі і віри.
- 9 жовтня Кива влаштував перепалку з бійцями ЗСУ з передової. Він здивувався, що військові звернулися до нього не за статутом.