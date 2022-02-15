"Слуги" забули виключити Трухіна з фракції на вчорашньому засіданні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат Олександр Трухін був на засіданні фракції "Слуга народу" за участю президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на свої джерела у фракції.

Реклама

"Одиниці з ним говорили"

"Трухін був на засіданні фракції (під головуванням президента). Але питання щодо нього (по скандальному відео ДТП – ред.) не ставили. Хоча депутати реагували на нього по-різному. Одиниці з ним говорили", – розповів виданню один із нардепів.

Олександр Трухін. / Фото: Ураїнська правда

Водночас стверджується, що депутати обговорюють нове відео Трухіна, де нардеп називає відео з місця ДТП фейком.

Своєю чергою голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що питання виключення нардепів – Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних – не розглядалося. Воно може бути розглянуто на наступному "плановому засіданні".

Реклама

Справа проти Трухіна

Аварія сталася 23 серпня 2021 року в Дарницькому районі Києва. В ній серйозно постраждали шість людей, зокрема співробітники Української асоціації футболу (УАФ). В автомобілі був нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін, проте слідство довго не могло визначити, чи саме він був за кермом.

1 лютого ЗМІ опублікували відео, в якому фігурує народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін З відео зрозуміло, що депутат хотів втекти з місця події, пропонував "віддячити" поліцейських і натякав, що в машині лежить сумка з грошима.

Трухіна виключили із партії "Слуга народу". Рішення ухвалила голова партії Олена Шуляк 2 лютого. Президент України Володимир Зеленський підтримав таке рішення.

Реклама

У ГБР заявили, що раніше не бачили відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікували ЗМІ. Директор ДБР Олексій Сухачов заявив, що поліцейські, допитані співробітниками Державного бюро розслідувань, не підтвердили інформацію про пропозицію їм хабара.

Нагадаємо, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що законодавчих підстав позбавити мандата депутата Олександра Трухіна, який фігурував у ДТП, немає.

Читайте також: