"Слуга народу" влаштував "розбірки" з охороною Ради через ПЛР-тест – відео

Камельчук вимагав від охорони довести, що у них немає коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат "Слуги народу" Юрій Камельчук влаштував сварку з працівником Управління державної охорони у Верховній Раді та вимагав пред'явити тест.

Парламентарій вимагав у охоронця показати йому ПЛР-тест на ковід,

Реклама

"Ви мені мені перешкоджаєте працювати, покажіть свій ПЛР-тест", – сказав парламентар, на що охоронець відповів, що "він знайде людину, яка за п'ять хвилин покаже цей сертифікат".

Журналіст запитала, чи показав політик свій тест, він відповів ствердно, зазначивши, що вже показує його втретє.

Скандали

Камельчук влаштував скандал із блогером під Радою через неправильне паркування дружини.

Реклама

Також нардеп потрапив у скандал через публікацію про коронавірус. У соцмережі він написав про "смертельну вакцинацію" і "шкоду масок". Він назвав щеплення від коронавірусу "примусовими" та наголосив, що, посилюючи карантин, український уряд порушує Конституцію.

Крім того, лікар Євген Комаровський видалив "Слугу народу" Юрія Камельчука зі списку друзів у Facebook, дізнавшись, що той не вірить у жодну вакцину, зокрема, від " вигаданої хвороби COVID-19.