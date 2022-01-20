"Росіяни не повернуть Крим": між Україною та Словаччиною спалахнув скандал

Віцепрем'єр Словаччини Ріхард Сулік. Фото: колаж "Сьогодні"

Віцепрем'єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік вважає, що Росія не поверне окупований Крим Україні, а запроваджені санкції завдають шкоди економіці його держави.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Pravda.

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"Країни мають між собою торгувати. Деякі наші словацькі експортери зазнали збитків. Санкції завдають шкоди, а росіяни в жодному разі не повернуть Крим. Потрібно дивитися вперед і будувати відносини", – Сказав Сулік.

Крім того, віцепрем'єр додав, що напруженість біля кордонів України не сприяє розбудові відносин з Росією. МЗС Словаччини поки що не відреагувало на слова колеги.

Реакція МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України вважають неприйнятними заяви міністра економіки Словаччини, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України.

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"Образливо, що чиновник дружньої нам держави, з якою ми маємо високий рівень відносин, демонструє спотворене сприйняття реальності в частині належності Криму та розуміння накладених на Російську Федерацію санкцій", – сказав речник відомства Олег Ніколенко "Сьогодні".

Він зазначив, що розмови про повернення до business as usual з РФ, яка грубо порушила міжнародне право, захопивши силою Крим і розпочавши збройну агресію на Донбасі, лише пропагують безкарність та заохочують Росію до подальшої агресії.

"Коментарі словацького чиновника дисонують із офіційною позицією Словаччини та консолідованою позицією ЄС у контексті протидії російській агресії проти України. Вимагаємо публічного спростування паном міністром своїх висловлювань, які не сприяють розвитку дружніх українсько-словацьких відносин", – підсумували у МЗС України.

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