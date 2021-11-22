Приховав розкішний будинок та 13 квартир: нардепу Шахову вручили підозру

Журналісти програми "Схеми" знайшли кілька будинків Шахова / Колаж "Сьогодні"

З'явився перший народний депутат, якому було вручено підозру за ст. 366-2 КК України за внесення свідомо недостовірних відомостей до своєї декларації.

Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України.

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У телеграм-каналі "НАБУ/САП Олега Новікова" повідомляється, що йдеться про народного депутата Сергія Шахова (Депутатська група "Довіра") .

Приховане майно

"За даними слідства, у поданій декларації народний обранець не зазначив інформацію про житловий будинок та земельну ділянку в Обухівському районі Київської області, що перебували у його користуванні. Також він не задекларував майно та доходи, власником яких є особа, з якою він пов'язаний спільним побутом та має взаємні права та обов'язки", – сказано у повідомленні Генпрокуратури.

Йдеться про 13 квартир у столиці,

8 паркомісць,

двох будинках в елітному котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис кв м,

27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області,

дачу,

нежитлову нерухомість,

два автомобілі,

частки в автомобілі суб'єктів господарювання,

прибутки від продажу нерухомості.

Загалом депутат приховав майно на суму майже 60 млн. грн.

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Не сплачував податки

Нагадаємо, що у березні Генеральна прокуратура вручила підозру в ухиленні від податків на суму 97 млн гривень народному депутату України від партії "За майбутнє" Віктору Мялику. За даними прокураторів, народний обранець займався підприємницькою діяльністю без реєстрації юридичної особи.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство із запобігання корупції почало перевірку декларацій народного депутата Віктора Медведчука та ще дев'ятьох народних обранців.