"Скіфське золото" залишається у Нідерландах. Чому?

Суд кілька років розглядав справу про "скіфське золото" / Колаж "Сьогодні"

Прес-секретар університету Амстердама Яша Ланге повідомив, що колекція із 565 музейних предметів під назвою "Скіфське золото" поки що залишиться в Нідерландах. Тут очікують, що на рішення амстердамського апеляційного суду, яке повертає Україні цю колекцію, може бути подана апеляція до Верховного суду Нідерландів.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".

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Суди

Апеляційний суд Амстердаму у вівторок, 26 жовтня, ухвалив, що археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі має повернути "скіфське золото" не владі окупованого Криму, а Україні. Музей Алларда Пірсона організаційно належить університету Амстердама.

"На рішення Апеляційного суду, можливо, буде подано апеляцію до Верховного суду. Отже, експонати надійно зберігатимуться в Нідерландах до винесення остаточних рішень", – повідомив Яша Ланге.

Історія колекції