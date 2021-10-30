Вибори 31 жовтня: у ЦВК поставили крапку у скандалі з COVID-сертифікатами

Фото: колаж "Сьогодні"

У день виборів мера у Харкові, 31 жовтня, на дільницях у виборців не перевірятимуть сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тест. Для голосування потрібна лише маска та паспорт.

Про це повідомили у ЦВК, коментуючи заяву народного депутата та голову комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайла Радуцького про обмеження доступу на виборчі дільниці.

Реклама

"Центральна виборча комісія зазначає, що жодним нормативно-правовим актом перевірку зазначених документів не передбачено", – йдеться у повідомленні.

У ЦВК порадили виборцям перебувати у респіраторі чи масці, дотримуватись дистанції та інших протиепідемічних правил та за можливості використовувати особисту ручку.

Виборці, у яких буде виявлено підвищення температури тіла чи симптоми респіраторних захворювань, голосують в окремо обладнаній кабіні для голосування, пояснили у ЦВК.

Реклама

Скандал зі зривом виборів через пандемію

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив, що під час позачергових виборів Харківського міського голови на виборчих дільницях можуть перевіряти COVID-сертифікат чи результат ПЛР-тесту. Однак пізніше повідомив, що його неправильно зрозуміли , нібито він мав на увазі лише громадські місця, а не виборчі дільниці.

, нібито він мав на увазі лише громадські місця, а не виборчі дільниці. Саме тому ОПОРА заявила про ризик зриву виборів у Харкові.

Раніше ми повідомляли, що місцеві вибори в місті пройшли рік тому і мером було обрано Геннадія Кернеса, та через його смерть в грудні Верховна Рада призначила позачергові вибори на 31 жовтня. Ми розповідали, як відбуватимуться вибори у "червоній зоні" карантину.

Також нагадаємо, Комаровський вказав на небезпечний момент у виборах мера Харкова.