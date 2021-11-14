Данилов на кордоні з Білоруссю: Розвідка доповіла про 16 тис. "біженців", готуємось

Секретар РНБО Олексій Данилов провів нараду у Луцьку. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 14 листопада, у Луцьку відбулася виїзна міжвідомча нарада під керівництвом секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данилова – обговорювалася ситуація навколо міграційної кризи на кордоні ЄС та Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

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Як заявив секретар РНБО Олексій Данилов, Україна готується до різних сценаріїв розвитку подій на польсько-білоруському кордоні, українські силовики планують цілодобово слідкувати за ситуацією та будуть готові оперативно реагувати.

"Ми повинні діяти абсолютно скоординовано, спокійно та виважено, і сповідувати державну позицію", – сказав він.

За словами Данилова, за даними розвідувальних органів, сьогодні на території Білорусі перебуває вже близько 16 тисяч мігрантів і "ця ситуація може безпосередньо торкнутися України".

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У свою чергу глава міністерства внутрішніх справ України Денис Монастирський у своїй доповіді заявив, що здійснюється концентрація зусиль щодо протидії цій загрозі.

"Зокрема, задіяні всі структури МВС, відбувається взаємодія з ЗСУ, силами територіальної оборони, громадськими об'єднаннями. За словами Д. Монастирського, ключовим завданням сьогодні є забезпечення мобільних сил реагування у разі загострення ситуації та можливих провокацій", – наголошують в Апараті РНБО.

Під час наради надзвичайний та повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький висловив переконання, що здійснюється "гібридна операція Союзної держави, яка має характер міграційної атаки, де мігранти є одночасно і зброєю, і жертвою", а також поінформував присутніх про етапи та динаміку цієї спецоперації та заходи реагування польської сторони.

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Ситуація на білорусько-польському кордоні

Також нагадаємо, Міноборони Польщі показало відео, як білоруські служби залякують мігрантів стріляниною в їхній присутності.