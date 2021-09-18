Система моніторингу олігархів і новий візит Зеленського в США – політичні підсумки тижня

Система запрацює після прийняття закону, а Зеленський їде на сесію Генасамблеї ООН / Фото: Колаж: Сьогодні
Кабмін прийняв проєкт бюджету на 2022 рік, а переговори президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна можуть не відбутися.
Зеленський в ООН
Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 20 вересня, відправиться в США, де візьме участь в Генеральній асамблеї Організації об'єднаних націй.
Три головні пріоритети України на новій сесії Генасамблеї:
- протидія російської агресії і відновлення територіальної цілісності України, деоккупація Донбасу і Криму;
- поліпшення умов життя українців на територіях, постраждалих від російської агресії на Донбасі;
- подолання пандемії COVID-19 і її соціально-економічних наслідків.
"Ключовим пріоритетом нашої зовнішньої політики залишається протидія російської агресії і відновлення територіальної цілісності України. Ми розраховуємо на всебічну підтримку роботи "Кримської платформи" з боку ООН, адже досягнення кінцевої мети платформи – повернення Криму – відновить повагу до Статуту ООН і припинить грубі порушення міжнародного права", – підкреслив глава МЗС Дмитро Кулеба.
Держбюджет на 2022 рік
Кабмін погодив проєкт державного бюджету на 2022 рік. Для України є незмінними ключові пріоритети: медицина, освіта, армія, інфраструктура, соціальні програми, діджіталізація, підтримка підприємців і економіки.
У бюджеті буде прописано:
- зростання зарплати лікарів в 1,6 рази;
- 100% черга ветеранів АТО повинна бути забезпеченажитлом;
- для студентів 2 тис. мінімальна стипендія, а для відмінників – 2,5 тис. грн;
- виділення 9,9 млрд грн на розвиток інфраструктури;
- в 1,9 рази більше ресурсів на цифровізацію;
- підготовка до всеукраїнського перепису населення;
- на 30% зростання витрат на інклюзивну освіту;
- зниження дефіциту до 3,5% ВВП.
Зустріч Путіна і Зеленського
Схоже, можлива зустріч президентів України і Росії "Накривається мідним тазом". У Києві заявили, що без обговорення Криму переговори безглузді, а в Кремлі навідріз відмовляються від цієї теми і вже сумніваються, що зустріч відбудеться.
Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив в ефірі телеканалу "Дом", що без обговорення питання Криму зустрічі Зеленського з Путіним не буде. А в Росії вже не раз заявляли, що тема окупованого півострова закрита і не підлягає обговоренню. Москва готова обговорювати на зустрічі Путіна з Зеленським виконання Мінських угод, домовленостей Паризького саміту "Нормандське четвірки" і двосторонні відносини між країнами.
Система моніторингу олігархів
В Україні є система, яка буде перевіряти українських олігархів. Її створили, щоб швидко вирішувати завдання, коли депутати приймуть закон про олігархів.
Система має три рівні роботи. Вона може перевіряти:
- відкриті документи;
- документи для службового користування;
- документи з грифом "секретно".
Недоторканність депутатів
Конституційний суд розгляне подання 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції закону про скасування депутатської недоторканності.
Автори скарги заявляють, що прийнятий ще в 2019 році закон є неконституційним, оскільки його розгляд і прийняття проходило з порушенням конституційної процедури. Парламент нібито цим порушив принцип верховенства права і діяв всупереч Конституції і законам.