Система моніторингу олігархів і новий візит Зеленського в США – політичні підсумки тижня

Система запрацює після прийняття закону, а Зеленський їде на сесію Генасамблеї ООН / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабмін прийняв проєкт бюджету на 2022 рік, а переговори президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна можуть не відбутися.

Зеленський в ООН

Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 20 вересня, відправиться в США, де візьме участь в Генеральній асамблеї Організації об'єднаних націй.

Три головні пріоритети України на новій сесії Генасамблеї:

протидія російської агресії і відновлення територіальної цілісності України, деоккупація Донбасу і Криму;

поліпшення умов життя українців на територіях, постраждалих від російської агресії на Донбасі;

подолання пандемії COVID-19 і її соціально-економічних наслідків.

"Ключовим пріоритетом нашої зовнішньої політики залишається протидія російської агресії і відновлення територіальної цілісності України. Ми розраховуємо на всебічну підтримку роботи "Кримської платформи" з боку ООН, адже досягнення кінцевої мети платформи – повернення Криму – відновить повагу до Статуту ООН і припинить грубі порушення міжнародного права", – підкреслив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Держбюджет на 2022 рік

Кабмін погодив проєкт державного бюджету на 2022 рік. Для України є незмінними ключові пріоритети: медицина, освіта, армія, інфраструктура, соціальні програми, діджіталізація, підтримка підприємців і економіки.

У бюджеті буде прописано:

зростання зарплати лікарів в 1,6 рази;

100% черга ветеранів АТО повинна бути забезпеченажитлом;

для студентів 2 тис. мінімальна стипендія, а для відмінників – 2,5 тис. грн;

виділення 9,9 млрд грн на розвиток інфраструктури;

в 1,9 рази більше ресурсів на цифровізацію;

підготовка до всеукраїнського перепису населення;

на 30% зростання витрат на інклюзивну освіту;

зниження дефіциту до 3,5% ВВП.

Зустріч Путіна і Зеленського

Схоже, можлива зустріч президентів України і Росії "Накривається мідним тазом". У Києві заявили, що без обговорення Криму переговори безглузді, а в Кремлі навідріз відмовляються від цієї теми і вже сумніваються, що зустріч відбудеться.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив в ефірі телеканалу "Дом", що без обговорення питання Криму зустрічі Зеленського з Путіним не буде. А в Росії вже не раз заявляли, що тема окупованого півострова закрита і не підлягає обговоренню. Москва готова обговорювати на зустрічі Путіна з Зеленським виконання Мінських угод, домовленостей Паризького саміту "Нормандське четвірки" і двосторонні відносини між країнами.

Система моніторингу олігархів

В Україні є система, яка буде перевіряти українських олігархів. Її створили, щоб швидко вирішувати завдання, коли депутати приймуть закон про олігархів.

Система має три рівні роботи. Вона може перевіряти:

відкриті документи;

документи для службового користування;

документи з грифом "секретно".

Недоторканність депутатів

Конституційний суд розгляне подання 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції закону про скасування депутатської недоторканності.

Автори скарги заявляють, що прийнятий ще в 2019 році закон є неконституційним, оскільки його розгляд і прийняття проходило з порушенням конституційної процедури. Парламент нібито цим порушив принцип верховенства права і діяв всупереч Конституції і законам.