Як позбавити Разумкова мандату – "слуги" вигадали найкраще рішення

Ексспікер парламенту Дмитро Разумков. Фото: колаж "Сьогодні"
Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що теоретично можливість позбавлення мандату ексспікера ВР Дмитра Разумкова – досі залишається, проте юридично це рішення є досить складним. Вона нагадала, що він є позафракційним народним депутатом.
Про це Шуляк сказала в інтерв'ю Інтерфакс.
"Тому ми вважаємо, що найкраще рішення для Дмитра Олександровича як відповідального політика, яким він себе називає, самому скласти мандат. Це питання політичної культури, але, зрозуміло, Разумков цього робити не збирається", – сказала вона.
Також голова партії "Слуга народу" сподівається, що всі, хто хотіли, вже перейшли до міжфракційного об'єднання "Розумна політика".
"Водночас хочу звернутися до колег, які теж мають намір: складайте мандати і тоді вже створюйте власні політичні бренди, не "виїжджайте" на іменах інших людей. Нехай вас обирають по-чесному, тоді й братимете участь у роботі парламенту", – додала вона.
Водночас вона зазначила, що МФО "Розумна політика" помітно впливає на діяльність партії "Слуга народу" та настрої всередині політсили.
Битва за мандат Разумкова
- 7 жовтня 284 народні депутати проголосували за звільнення Разумкова з посади голови ВР. Цікаво, що його відставку підтримали і депутати "Батьківщини". На його місце було призначено Руслана Стефанчука.
- Але цього "слугам" здалося мало, і заговорили вже про можливе позбавлення депутатського мандату. На ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Арахамія і Разумков посварилися з цього приводу .
- Розумков розповідав, що буде, якщо "слуги" заберуть у нього мандат депутата . На його думку, зараз у парламенті може статися будь-що, зокрема й порушення закону.
- А нещодавно Разумков звернувся до "слуг" через свій мандат . Як він сказав, його швидше застрелять, ніж виженуть із парламенту.