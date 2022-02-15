Шольц після зустрічі з Путіним: Зеленський пообіцяв обговорити закони щодо Донбасу

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним заявив, що президент України пообіцяв обговорити закони щодо Донбасу. Про це пишуть РІА Новини.

"Зеленський твердо пообіцяв, що в рамках контактної групи скоро обговорюватимуться всі законопроєкти про статус Донбасу та зміни конституції. Дипломатичні можливості врегулювання навколо України поки що не вичерпані, ми не повинні зайти в глухий кут, який обернеться лихом для всіх", – сказав Шольц.

Також Шольц зазначив, що терміново потрібна деескалація навколо України.

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"Терміново необхідна деескалація навколо України, війна не повинна початися... Дипломатичні можливості врегулювання навколо України поки що не вичерпані", – заявив Шольц.

Візит Шольця до України

14 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц провів переговори із президентом Володимиром Зеленським. Під час переговорів Зеленський запевнив, що Україна надасть німецькій стороні проєкт закону щодо особливого статусу Донбасу.

Шольц на спільній пресконференції із президентом Володимиром Зеленським сказав, що зараз важливо, щоб не було війни, а питання вступу до НАТО поки що не розглядається. У відповідь на це український лідер сказав, що такі сигнали й раніше надходили.

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