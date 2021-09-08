Шмигаля звільнять? У "Слузі народу" заговорили про відставку всього Кабміну

В "Слугу народу" розділилися думки про долю Шмигаля і його уряду / Фото: Кабинет министров Украины

Останнім часом все більше розмов про відставку деяких міністрів, але народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда пішов ще далі – заявив, мовляв, у жовтні у відставку буде відправлений весь Кабінет Міністрів разом з прем'єром Денисом Шмигалем.

Про це він сказав в ефірі UA: Перший.

"Відставка" вже в жовтні

"Я думаю, що у нас буде десь на початку жовтня новий Кабмін", – сказав Дунда.

Нардеп зазначив, що деякі міністри залишаться, але більшість замінять під нові завдання і цілі. За його словами, звільнять і главу уряду.

"Шмигаль у нас займався питанням розвитку економіки України під час коронакризи, це було надголовне завдання. На сьогодні у нас є вже трошки інше завдання – це вихід з коронакризи. Там вже інші інструменти, інші бачення. По-друге, це питання безпеки, яке стало на порядку денному найважливішим", – пояснив Дунда.

Так це фейк?

Водночас голова фракції "СН" Давид Арахамія спростував слова свого колеги, передає Інтерфакс-Україна.

Реклама

"Щодо прем'єра – точно це фейк. Повної заміни (Кабміну. – Ред.) не буде", – сказав він журналістам у кулуарах парламенту.

Він додав, що засідання фракції для обговорення кадрових питань орієнтовно відбудеться у понеділок, 20 вересня.

Хроніка відставок і можливих кандидатів "на вихід"

15 липня був звільнений глава МВС Арсен Аваков.

Останнім часом часто говорять про можливе звільнення восени міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра оборони Андрія Тарана, віцепрем'єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, міністра соціальної політики Марини Лазебної.

Регулярно поширюються чутки про можливу відставку голови парламенту Дмитра Разумкова, що він кожного разу спростовує і уточнює, що і Раду розганяти президент не планує.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Давид Арахамія днями розповідав, що Рада може розглянути відставки в Кабміні в кінці вересня. Для цього фракція "Слуга народу" підготувала "внутрішній рейтинг" всіх членів Кабміну шляхом опитування депутатів.

Також він спростував інформацію про нібито звільнення Разумкова.