Ішов пішки – дізнавалися, але обзивали: як Арахамія пробирався до Ради

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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія через акції "антивакцинаторів" змушений був залишити машину і 27 хвилин пішки діставатися Верховної Ради. Про це він розповів у коментарях журналістам.

"Йшов пішки. Пройшов у масці. Там, де "Вітрило", був великий затор, там вийшов і 27 хвилин йшов пішки", – сказав Арахамія.

За його словами, шляхом до парламенту пікетувальники його дізнавалися і говорили, що "ми вандали... погано говорили". У відповідь політик закликав їх вакцинуватися – і тоді вони будуть здорові.

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Також він зазначив, що учасники акції протесту, які всі були без масок, не розуміють ризики, під які потрапляють. Також він порадив усім пікетувальникам піти "до ковидної лікарні, і тоді половина з них може почати думати".

Мітинги антивакцинаторів по Україні

Серед гасел – "За відновлення правопорядку в Україні!", "За заборону примусової медицини!", "За належну освіту наших дітей!", а також "Скажи немає COVID-фашизму". Вони перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки та мокли.

В Запоріжжі супротивники вакцинації від COVID-19 мітингували під стінами облради. Люди також виступали проти "медичного експерименту". Вони не розуміють, навіщо вакцинуватися тим, хто має антитіла до коронавірусу і чому ніхто не несе відповідальності за наслідки, які можуть бути після вакцини.

У Харкові 3 листопада люди вийшли на протест проти COVID-вакцинації.

Зазначимо, що не всі депутати дотримуються карантинних обмежень. В Одесі на момент початку сесії міськради із зареєстрованих 54 депутати 16 перебували у сесійній залі без масок . Потім кількість безмаскових депутатів зросла до 30.

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