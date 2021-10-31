Шарій після приїзду до Москви зізнався у коханні до Росії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Скандальний блогер та політик Анатолій Шарій, який знаходиться в розшуку , поділився у своєму Twitter враженнями від поїздки до Москви

За його словами, він, який прожив 10 років у ЄС, місто викликало здивування.

Реклама

"Кілька "охерено". Охеренно чисто, охеренно зручно, охерено технологічно, охерений сервіс, охеренно дешево (знаю, всі кажуть, що дорого, але це ДУЖЕ дешево), охеренно смачно, офігительно красиво. Це "провінціал" з Брюсселя, Барси Парижа, який прожив у ЄС 10 років, каже", – написав він.

Раніше ми писали про те, що Шарій разом із дружиною приїхав до Росії і насамперед показали фото з Червоної площі у Москві. А його дружина Ольга зробила фото на тлі Василя Блаженного храму на Червоній площі.

У чому звинувачують Шарія