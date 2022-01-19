Шантаж Путіна щодо України провалився – Яценюк

/ Фото: Народний фронт

"Переговори – це тоді, коли люди хочуть про щось домовитися. А з боку Росії відбувається шантаж, маніпуляція. З боку Росії чиниться тиск. Тому це були не переговори. Це був шантаж. І шантаж Путіну не вдався", - підкреслив прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу "Дождь".

Він наголосив, що Росія вимагає гарантій безпеки у той час як не має жодного пояснення, хто чи що загрожує Росії:

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"Хіба це не Росія порушила Будапештський меморандум, де Росія гарантувала територіальну цілісність української держави в обмін на те, що Україна здасть третій арсенал ядерної зброї у світі? Хіба це не Росія вийшла з так званого Великого договору, яким так само гарантувалися Україні суверенність і визнання українських кордонів? Хіба це не Росія відправила свої війська до Донецька, Луганська і Криму та незаконно анексувала частину українських територій? Хіба це не Росія сьогодні погрожує Україні й всьому світу?"

За словами Арсенія Яценюка, мета Путіна була, зокрема, протестувати Захід, як Захід прореагує: "Думаю, один із варіантів – він сподівався, що Захід розколеться, що Захід, можливо, задкуватиме, говоритиме щось невиразне стосовно того, що Україна не стане членом НАТО. Вийшло все з точністю до навпаки. Путін об’єднав Захід у підтримці України".

Крім того, на його думку, відіграв роль внутрішньополітичний порядок денний в Росії:

"У Путіна образ світу лишився ще той, що був за часів "холодної війни" і внутрішньої політики в тому числі. Його задача – втримання влади всередині Росії".

"Як Радянський Союз утримував владу? Потрібно було показати ворога. Хто ворог? Америка й НАТО. І зараз у ранзі цих ворогів – Україна. Тому, в принципі, Путін має внутрішньополітичний порядок денний для цього", - наголосив Арсеній Яценюк.