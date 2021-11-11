Сестра Навального втратила під Києвом кота (фото)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Двоюрідна сестра російського опозиціонера Олексія Навального, Марина, яка мешкає під Києвом, написала на своїй сторінці у Facebook про зникнення свого кота.

Жінка кинула клич у соцмережі.

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"У районі Набережної, 4, у Переяславі втік домашній кіт. Якщо хтось побачить, прошу повернути за винагороду", – написала вона.

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Пізніше вона повідомила, що кіт знайшовся і його довелося разом із двірником витягати із труби.

"Блудний кіт уже вдома! Всім добрий день!", – повідомила радісну новину Навальна.

Користувачі зраділи, що домашній вихованець знайшовся і в жартівливій формі написали, що в такий спосіб він хотів познайомитись із громадськістю.

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Що відомо про Навальну

Раніше ми повідомляли, що депутат Переясловської міської ради Київської області від партії "За Майбутнє!" Марина Навальна виявилася сестрою російського опозиціонера Олексія Навального .

Її родина родом із Чорнобильського району, після аварії на ЧАЕС, була евакуйована як і тисячі інших людей.

В офіційній біографії Навальної сказано, що вона родом із села Залісся, зараз є професором, доктором філологічних наук в університеті Григорія Сковороди у Переяславі Київської області.

у Марини Навальної три вагомі українські нагороди: орден "За розбудову України", медаль "Григорія Сковороди" та орден Святої Варвари Великомучениці.

За фахом вона журналіст, завжди вирізнялася активністю.