Серіал "Слуга народу" добігає кінця. Яценюк пророкує Зеленському швидкий кінець

Арсеній Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Ключові тенденції сьогодні – корупція, безпорадний уряд і безпорадний президент, втрата енергетичної незалежності, підвищення податків. Серіал "Слуга народу" підходить до завершення, – наголосив прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Сьогодні. Підсумки" на телеканалі "Україна".

"Голобородько – не Зеленський, а Зеленський – не Голобородько. Людей обманули, що буде чесний президент. Він точно нічого не знає в державному управлінні, не розуміється. Але принаймні хоча би буде мораль і чесність. Все це зруйнувалося і зникло", – наголосив він.

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Арсеній Яценюк підкреслив, що нині у владі "кумівство, корупція, життя на державних резиденціях, чартерні перельоти за рахунок коштів платників податків, повний розвал системи державного управління"."Єдине, що цікавить (владу. – Ред.), – особистий рейтинг Володимира Зеленського. Його не цікавить рейтинг держави чи рейтинг добробуту громадян України. Виключно особистий. Це у нього з минулої професії", - зауважив Яценюк.

"Тому те, що відбувається сьогодні в українській державі з точки зору професійності, – це реально жах", - додав він.

Арсеній Яценюк підкреслив, що в поточному році тенденція така, що, за даними Держстату, ціни зросли на 9% більше, ніж зарплати.

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Основне, підкреслив він, – це економічне зростання і добробут громадян. Водночас ключові тенденції нині – "корупція, неефективність управління – безпорадний уряд і безпорадний президент, втрата енергетичної незалежності, підвищення податків".

Основний показник, наголосив він, – що цього року українців виїхало за кордон найбільше за 11 років: "Це і є справжній рейтинг Володимира Зеленського".

"Але ефективна влада і розум здатний вирішити і ці проблеми. Ми у 2014 році були у ситуації в десятки разів гіршій", - додав Арсеній Яценюк.