СБУ повідомила підозру ще трьом прихильникам партії "Партія Шарія"

СБУ продовжує викриття осіб, причетних до партії "Партія Шарія". Колаж: "Сьогодні"

Служба безпеки України продовжує викриття причетних до протиправної діяльності, пов'язаної з реєстрацією політичної партії "Партія Шарія".

Про це повідомляє СБУ.

"Наразі ще трьом особам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні відомства.

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У СБУ є аргументовані докази причетності цих осіб до підробки документів про перереєстрацію політичної партії "Об’єднана Україна" у політичну партію "Партія Шарія" та до фальшування протоколів засідань цієї "політичної сили" задля обрання "потрібних керівників партії".

Прізвище за 500 доларів

Раніше ми повідомляли, що співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру одній з керівниць "Партії Шарія" в підробці документів про купівлю цієї політичної сили та про обрання її керівників.

Яка думка СБУ

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В СБУ заявили, що мають докази причетності підозрюваної до підробки документів про перереєстрацію політичної партії "Об'єднана Україна" на політичну партію "Партія Шарія". Також слідчі з'ясували, що зловмисниця фальсифікувала протоколи засідань політичної сили, що дозволило вибрати потрібних керівників партії.

Спецслужба нагадала, що Віктор Шарій, на якого зареєстрована політсила, зізнався, що не має відношення до її діяльності і за 500 доларів дозволив використовувати своє прізвище.

Нагадаємо, 16 лютого Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – "Держзрада" і "Розпалювання національної, расової або релігійної ворожнечі та ненависті", а СБУ оголосила його в розшук. Представники спецслужби відзначають, що він міг діяти на замовлення іноземних структур.