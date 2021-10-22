Савченко попалася? Поліція відкрила справу за підроблені ковід-сертифікати

У Надії (ліворуч) і Віри Савченко будуть проблеми. Колаж "Сьогодні"

Правоохоронці мають намір притягнути до відповідальності колишнього народного депутата за використання підробленого ковід-сертифіката, з яким вона намагалася повернутися до України. Про це повідомляє київська поліція.

"Поліція притягує до відповідальності колишню нардепку за використання підробленого COVID-сертифіката", – йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці пояснили, що жінка разом з сестрою в аеропорту намагалися використати підроблені сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити до України. Підроблені документи вилучені і спрямовані на проведення необхідних експертиз.

"Днями в аеропорту "Бориспіль" під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у двох жінок сертифікати вакцинації проти COVID-19 із явними ознаками підробки. Встановлено, що одна із фігуранток є колишньою народною депутаткою", – йдеться у повідомленні.

За фактом використання підроблених документів було розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Найближчим часом буде прийнято рішення про оголошення підозри фігуранткам.

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Це були сестри Савченко?

По-перше, дати народження жінок, зазначені в сертифікатах, збігаються. Надія Савченко – 11 травня 1981 року, Віра – 12 грудня 1983 року.

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Джерело в МВС підтвердило "Сьогодні", що це були дійсно сестри Савченко, але їх не затримували.

В Україні посилили боротьбу з підробками сертифікатів