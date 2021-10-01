Саакашвілі в Грузії? У Батумі вже вислали спецназ

Через кримінальні справи колишній президент Саакашвілі змушений ховатися від правоохоронців / Колаж "Сьогодні"

У пошуках колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який раніше заявив, що повернувся на батьківщину, з Зугдіді в Батумі попрямували підрозділи спеціального призначення.

Про це повідомляє телеканал Mtavari Arkhi з посиланням на свої джерела.

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За даними журналістів, після оголошення Саакашвілі про повернення, в рядах правоохоронців виникла паніка. У службах МВС була оголошена загальна мобілізація. Вулицями великих міст курсує важка техніка. Поліція провела обшуки в будинках жителів Анаклії – курортного селища біля адміністративного кордону краю з Абхазією.

Спростування

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Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Дарахвелидзе спростував інформацію, що перекидання спеціальних підрозділів здійснено через Саакашвілі. Офіційна влада продовжує дотримуватися думки, що колишній президент залишається в Україні, а опубліковане 1 жовтня відео зроблено не в Батумі.

"Що стосується Управління з особливих доручень, як я вже згадував, у всіх територіальних органах Грузії створені спеціальні групи для забезпечення того, щоб вибори пройшли в мирній і безпечній обстановці. Були мобілізовані відповідні підрозділи поліції. Особливої руху не було ", – заявив Дарахвелидзе.

Що чекає Саакашвілі в Грузії

У Грузії Саакашвілі є фігурантом декількох кримінальних справ. У січні 2018 року Тбіліський міський суд визнав колишнього президента Грузії винним у зловживанні службовим становищем і незаконному достроковому звільненні з ув'язнення колишніх чиновників МВС та засудив його до трьох років позбавлення волі.

У червні 2018 року Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до шести років позбавлення волі за організацію нападу на співробітника Об'єднаного грузинського банку Сандро Гиргвліані.

А в травні 2020 року вибухнув дипломатичний скандал між Україною і Грузією, навіть був відкликаний грузинський посол із Києва. Причиною цього стало призначення Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України. У Грузії тоді назвали нове призначення Саакашвілі неприйнятним, оскільки він на батьківщині заочно засуджений та оголошений у розшук. Однак у квітні цього року посол Теймураз Шарашенідзе повернувся до Києва і Грузія заявила про нормалізацію відносин із Україною.