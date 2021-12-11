Саакашвілі знадобився огляд психіатра – що сталося

На засіданні суду, що відбулося цього тижня, Саакашвілі не зміг приїхати через погане самопочуття / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Лікар третього президента Грузії та голови Виконавчого комітету реформ України Михайла Саакашвілі, який знаходиться ось вже третій місяць під арештом, повідомив, що найближчим часом його пацієнта огляне психіатр. Рідні та близькі Саакашвілі неодноразово заявляли, що колишній глава держави перебуває у пригніченому стані.
Про це з посиланням на лікаря, що входить до консиліуму медиків при омбудсмені Грузії, Григола Григолія повідомила агенція ТАРС.
Що відомо
"З'явилася інформація, що Саакашвілі ослаб, йому важко стояти та говорити. Також ми маємо інформацію, що він отримує великі дози психотропних речовин, тому стало необхідним відвідування консиліумом екс-президента в міській лікарні. Ми побачимо, яке медикаментозне лікування він отримує. Наш омбудсмен пані Ніно Ломджарія додала до групи психіатра, бо ми маємо провести специфічні дослідження", – сказав Григолія у суботу, 11 грудня, після відвідин колишнього президента.
Справа політика
- Громадянин України Саакашвілі прибув на батьківщину у жовтні, через вісім років після того, як його партія програла вибори політичній силі олігарха Бідзини Іванішвілі.
- 8 грудня стало відомо, що через погане самопочуття Саакашвілі не зможе бути присутнім на черговому засіданні суду.
- Трохи раніше депутат Верховної Ради Єлизавета Ясько на своїй сторінці у Facebook повідомила, що її другові Саакашвілі дають препарати, які йому не прописували.
- 6 грудня особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе заявив, що лікарі у Руставській в'язниці прописали його пацієнту досить високі дози психотропних препаратів, у яких не було потреби.