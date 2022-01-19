Росію очолив новий націонал-фашизм – Яценюк

"Або Путін змінить свою поведінку, у чому я сумніваюся, або його буде зупинено, в чому я не сумніваюся. Зупинено його буде єдністю всього західного світу. Зупинено його буде Україною і українцями", – наголосив прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу "Дождь".

Арсеній Яценюк підкреслив, що Путін "фактично почав проповідувати ідеологію нового російського фашизму": "Чим анексія Криму відрізняється від аншлюсу Австрії чи анексії Судетів? Чим так звані заклики Лаврова та всіх інших про захист російськомовного населення відрізняються від гасел Гітлера про захист німецького населення на територіях, що він їх потім анексував?"

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"Відбувається дуже велика біда. Біда в тому, що російське керівництво очолило новий російський націонал-фашизм", – наголосив він.

Те, як працює російська пропаганда, додав він, пояснюється виcловлюванням Путіна, коли він практично аплодував Геббельсу.

"Російський президент заявив про те, що йому по факту подобається Геббельс. Тому що саме говоритиме російська пропагандистська машина, легко можна прорахувати".

Те, як розвиватимуться події, сказав Арсеній Яценюк, сьогодні лежить виключно в одній площині – особисте рішення Путіна: "Від цього рішення залежатиме реакція і України, і Заходу".

"Ще раз підкреслю: ми будемо себе захищати", – сказав він.

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"Найбільший геополітичний виклик сьогодні для всього вільного світу – чи цей вільний світ здатний захистити себе, чи диктатури й автократії, яким є режим Путіна, пробуватимуть фактично стати на чолі нового світового порядку", – наголосив Арсеній Яценюк.

"Я щиро вірю в те, що світовий порядок базувався, базується і базуватиметься на міжнародному праві й на сильному, вільному, демократичному західному світі", - додав він.