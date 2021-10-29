Російське МЗС вимагало від ЗСУ звільнити 37 своїх громадян

У п'ятницю, 29 жовтня, Москва перейшла на новий рівень нагнітання істерії щодо ситуації в Україні. Російське МЗС знайшло в "сірій зоні" на Донбасі "фільтраційний табір", де нібито перебувають їхні громадяни, і висловило свій жах стосовно того, що відбувається на адресу ФРН, Франції та ОБСЄ.

Відповідне звернення дипломатичне відомство Росії розмістило на своєму сайті.

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"Віддайте громадян Росії!"

МЗС Росії, посилаючись на повідомлення якихось ЗМІ, зажадало, щоб Збройні сили України звільнили "утримуваних" у полоні 37 громадян Росії, які проживають у "сірій зоні" в українському селі Старомар'ївка.

"За наявною інформацією, ситуація у селі складна. Це з тим, що туди періодично навідуються військовослужбовці ЗСУ для проведення т.зв. "фільтраційних заходів". Вони вводять своєрідну комендантську годину, мешканцям забороняють виходити з будинків з метою перевірки паспортного режиму. Найбільш жорстко такі "заходи" проводилися на початку цього тижня. У громадян, які мають паспорти Росії та ДНР, ці документи вилучалися, а їхні власники зазнавали насильницьких дій" , – йдеться у заяві МЗС Росії.

При цьому російські дипломати визнають, що на в'їзді до села з'явилися представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста, а поблизу села перебувають співробітники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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Заява України

Москва наполегливо не бажає чути заяви України, що до села Старомар'ївка збройні сили країни не заходили.

"Командування Об’єднаних сил заявляє, що ця інформація є неправдивою. Це чергова спроба незаконних збройних формувань РФ дискредитувати та звинуватити Україну у порушенні лінії розмежування. Натомість, саме на цій ділянці іррегулярні збройні формування РФ на території ОРДЛО, порушуючи режим всеосяжного припинення вогню, відкривали вогонь із забороненого Мінськими домовленостями озброєння" , – йдеться у заяві прес-служби ЗСУ, яка з'явилася 26 жовтня.

Що сталося