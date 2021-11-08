Російські окупанти зганьбилися новим фейком про ЗСУ та армію Ірану (відео)

Бойовики іранських військових зарахували до української армії. Колаж "Сьогодні"

Проросійські бойовики на Донбасі спробували звинуватити українську армію у перекиданні військ та "приплели" сюди іранських військових. Але фейк було викрито. Про це написав у Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

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"Позавчора це було пересування іранської армії, а вчора у зведеннях "ополчення" це перетворилося на пересування ЗСУ", – написав він.

Росія – фабрика фейків