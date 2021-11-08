Російські окупанти зганьбилися новим фейком про ЗСУ та армію Ірану (відео)

Бойовики іранських військових зарахували до української армії. Колаж "Сьогодні"
Проросійські бойовики на Донбасі спробували звинуватити українську армію у перекиданні військ та "приплели" сюди іранських військових. Але фейк було викрито. Про це написав у Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".
"Позавчора це було пересування іранської армії, а вчора у зведеннях "ополчення" це перетворилося на пересування ЗСУ", – написав він.
Росія – фабрика фейків
- РФ давно веде проти України не лише військову кампанію, а й гібридну. Один із улюблених фейків пропагандистів у т.зв. "Л/ДНР" – "наступ ЗСУ". Раніше компанія Facebook заявляла, що Росія на першому місці з виробництва фейків.
- Влітку цього року бойовик "ДНР" видав черговий фейк про Україну, мовляв, у складі ЗСУ воюють "безсмертні поляки".
- На Харківщині СБУ викрила 50 тисяч ботів, що агітували за Росію. Ботоферма створювала акаунти для розповсюдження замовних матеріалів окупантів: щодо зриву вакцинації, дискредитації української влади. Також нещодавно стало відомо, що Росія нападає на українців через антивакцинаторів.
- У червні СБУ присоромила ФСБ Росії за фейк про "українського агента". У спецслужбі закликали ЗМІ скептично ставитися до будь-якої інформації такого типу з РФ.