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Російські окупанти зганьбилися новим фейком про ЗСУ та армію Ірану (відео)

Сергій Мартинець
8 листопада, 15:52
Противник не припиняє безглуздих спроб дискредитувати українську армію

Бойовики іранських військових зарахували до української армії. Колаж "Сьогодні"

Проросійські бойовики на Донбасі спробували звинуватити українську армію у перекиданні військ та "приплели" сюди іранських військових. Але фейк було викрито. Про це написав у Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

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"Позавчора це було пересування іранської армії, а вчора у зведеннях "ополчення" це перетворилося на пересування ЗСУ", – написав він.

Росія – фабрика фейків