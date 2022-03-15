"Російська армія воювати не вміє": Подоляк присоромив окупантів

Подоляк розповів, як ЗСУ розбивають окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія продовжує воювати лише з мирними містами, знищуючи їх уночі ракетами. Тим часом українські військові впевнено б'ють окупантів по всіх напрямках.

Про це повідомив у Twitter радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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Подоляк заявив, що за 20 днів війни ми довели усьому світу, що Україна непереможна і наші захисники справді вміють воювати.

"Без змін і в тому, що наші партнери досі з подивом усе це дивляться і для себе вирішують, чи готові вони брати на себе відповідальність таку, як бере Україна. Без змін у тому, що російська армія воювати практично не вміє. Вона вміє тільки бомбардирувати цивільні інфраструктури і тільки мирних громадян" , – сказав він.

Радник голови ОП додав, що українська влада веде переговори і вже отримує результат.

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"Ми будемо тримати ворога по всіх напрямках. Він буде втрачати розум і далі і буде все ж таки пробувати нас зламати. але це неможливо – ви вже це зрозуміли", – додав Подоляк.

Ситуація в Україні 15 березня