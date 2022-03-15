"Російська армія воювати не вміє": Подоляк присоромив окупантів

Подоляк розповів, як ЗСУ розбивають окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні
Росія продовжує воювати лише з мирними містами, знищуючи їх уночі ракетами. Тим часом українські військові впевнено б'ють окупантів по всіх напрямках.
Про це повідомив у Twitter радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
Подоляк заявив, що за 20 днів війни ми довели усьому світу, що Україна непереможна і наші захисники справді вміють воювати.
"Без змін і в тому, що наші партнери досі з подивом усе це дивляться і для себе вирішують, чи готові вони брати на себе відповідальність таку, як бере Україна. Без змін у тому, що російська армія воювати практично не вміє. Вона вміє тільки бомбардирувати цивільні інфраструктури і тільки мирних громадян" , – сказав він.
Радник голови ОП додав, що українська влада веде переговори і вже отримує результат.
"Ми будемо тримати ворога по всіх напрямках. Він буде втрачати розум і далі і буде все ж таки пробувати нас зламати. але це неможливо – ви вже це зрозуміли", – додав Подоляк.
Ситуація в Україні 15 березня
- У Генштабі ЗСУ розповіли, яка зараз ситуація на фронті. Окупанти намагалися захопити Маріуполь, але атаку успішно відбили наші захисники. Ворог втратив близько 150 солдатів, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Психологічний стан солдатів настільки низький, що окупанти дедалі частіше відмовляються виконувати накази командування.
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