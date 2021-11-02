Росія зібрала біля України потужну армію – знімки із супутника

Росія знову погрожує Україні? Колаж "Сьогодні"

Нещодавні заяви зі США про стягування російських військ до кордонів України підтвердилися супутниковими знімками, причому перекинуто дуже боєздатні сили з безліччю важкої техніки.

Про це повідомляє Politico.

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"Нові супутникові фотографії, зроблені у понеділок, підтверджують нещодавні повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною після великого скупчення цієї весни", – йдеться у повідомленні.

Супутник помітив скупчення бронетанкових частин, танків та самохідної артилерії разом із сухопутними військами в районі російського міста Єльня неподалік кордону з Білоруссю. Підрозділи, які розпочали рух наприкінці вересня з інших районів Росії, де вони зазвичай базуються, включають елітну 1-шу гвардійську танкову армію.

Російські війська у Єльні. Фото: Politico

Крім того, техніка 4-ї танкової дивізії Росії була переміщена в райони навколо Брянська та Курська, неподалік північного кордону України. Підрозділи оснащені основними бойовими танками Т-80У та самохідними артилерійськими установками (САУ).

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Окупанти перекинули багато техніки. Фото: Politico

У цьому ж районі було помічено сили 1-ї гвардійської танкової армії, яка призначена для проведення операцій на всіх рівнях бойових дій. Зазвичай саме ці підрозділи одержують нове військове обладнання.

Військовий табір РФ. Фото: Politico

Як ми вже писали, старший науковий співробітник Центру безпекової політики (Вашингтон, США), ексрадник Путіна Андрій Іларіонов говорив, що поточне скупчення військ навряд чи для вторгнення в Україну. Він пояснив, що інакше все було б таємно, і ніхто нічого не знав би.

Чи може Путін знову напасти на Україну?