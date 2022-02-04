"Росія програла цей раунд": Кулеба розповів, як Україна переграла Путіна

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Російська стратегія залякування не працює, вся світова спільнота стала на бік України. Про це на брифінгу заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

За його словами, те, що відбувається в Україні, є надзвичайно важливим для всього світу.

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"Тому, коли нам хтось загрожує, світові лідери їдуть до нас і стоять з нами пліч-о-пліч і ухвалюють рішення, які підкріплюють ці візити практичною допомогою. Можливо, керівництво РФ розраховувало, що Україну залишать наодинці, а все навпаки – на самоті залишилася Росія зі своїми військами та погрозами. У України найсильніша міжнародна позиція починаючи з 2014 року", – сказав міністр.

Також Кулеба розповів про військову допомогу, яку виділили партнери нашій країні. Він зазначив, що Польща та Чехія надали Україні новітнє озброєння, Британія – виділила додаткові 88 млн фунтів стерлінгів економічної допомоги, Нідерланди – готові відкрити нові можливості у торгівлі та інвестиціях, країни Бухарестської дев'ятки готують рішення щодо підтримки України з питань військової допомоги.

"Стратегія залякування не працює. Цей раунд РФ програла. Ми продовжуватимемо посилюватися", – заявив він.

Хто допомагає Україні озброєнням