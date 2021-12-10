Росія відмовилася від нового перемир'я на Донбасі

РФ відкинула всі українські пропозиції щодо Донбасу. Фото: колаж "Сьогодні"
Російська Федерація на переговорах Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі відкинула пропозиції відновити режим припинення вогню з 10 грудня цього року та залучити представників Франції та Німеччини до роботи Спільного центру контролю та координації.
Про це повідомляє Українська делегація для участі у ТКГ у Facebook.
Відомо, що 7 грудня відбулися засідання робочих підгруп Тристоронньої контактної групи (ТКГ), у ході яких українською стороною були озвучені три ключові ініціативи:
- Повернення до сталого перемир'я шляхом забезпечення реалізації заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року;
- Відкриття КПВВ у Щасті, Золотому, яке з української сторони відкрито з листопада 2020 року;
- Взаємний обмін утримуваними особами, що дозволило б у найближчому майбутньому звільнити близько 60 осіб.
Проте всі ініціативи української сторони були відкинуті Російською Федерацією.
Незважаючи на це, українська сторона ТКГ зазначила, що Україна залишається прихильною до необхідності забезпечення сталого перемир'я і готова продовжити роботу над цим у будь-яких форматах.
Російська окупація Донбасу
- Наприкінці зими та на початку весни 2014 року армія РФ окупувала Крим. Трохи згодом Кремль розпочав гібридну війну на Донбасі. Москва продовжує заперечувати участь, стверджуючи, що на Донбасі "громадянська війна". При цьому у Кремлі регулярно звинувачують Україну у "невиконанні" Мінських угод.
- 2021-го РФ навесні і потім восени накопичила війська на кордонах України. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО звинуватив Росію у невиконанні угод щодо Донбасу.
- Також у Пентагоні попередили, що кількість військ РФ на кордоні з Україною збільшилась. Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з керівниками оборонного відомства Штатів обговорив цю ситуацію.