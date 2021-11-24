"Росія не поважає суверенітет": Грузія пред'явила Москві претензії

Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі. Фото: колаж "Сьогодні"
Глава грузинського уряду Іраклій Гарібашвілі заявляє, що головним бар'єром у відносинах із Росією є те, що РФ не поважає суверенітет та територіальну цілісність республіки.
Про це він заявив в ефірі Першого каналу Громадського мовника Грузії, повідомляє Інтерфакс.
"Росія не поважає суверенітет нашої країни, єдність нашої країни та продовжує окупацію територій нашої країни. Саме це є головним бар'єром у наших відносинах", – сказав Гарібашвілі.
Коментуючи стан відносин із РФ, він нагадав, що у 2012 році, коли партія "Грузинська мрія" прийшла до влади, з Росією не було жодних контактів, зокрема в економічному та культурному напрямі.
"Єдине, всім нагадаю, що тодішній президент (Михеїл – Ред.) Саакашвілі намагався (добитися – Ред.), щоб хоча б відкрився російський ринок, щоб відновилися торговельно-економічні відносини. З цією метою колишня влада навіть запровадила безвізовий режим для Росії, а також безумовно підтримали вступ Росії до Світової організації торгівлі, а натомість ми нічого не отримали", – сказав Гарібашвілі, дорікнувши колишню владу республіки в передачі та продажу багатьох стратегічних активів та об'єктів російським компаніям.
За словами прем'єра, коли прийшла до влади "Грузинська мрія", з боку європейських та американських партнерів були рекомендації та поради, щоб Грузія змогла досягти деескалації з Росією і, як він вважає, це зробити вдалося.
Також Гарібашвілі зазначив, що в політичному напрямі жодних зрушень у відношенні Росії немає.
Російсько-грузинська війна
- Гаряча фаза війни тривала з 7 по 12 серпня 2008 року, в ній загинули майже 400 військових з обох боків та стільки ж цивільних. За результатами війни Росія окупувала Абхазію та Південну Осетію, визнала їхню "незалежність" і перекинула додаткові війська та озброєння на свої військові бази на цих територіях.
- Грузія ж у відповідь ухвалила закон "Про окуповані території" та обмежила вільне пересування та економічну діяльність з окупованими територіями. Окремо ухвалили рішення про розрив дипломатичних відносин із Росією.
- Усі держави світу, за винятком Венесуели, Нікарагуа, Науру та Сирії, розглядають ці регіони як територію Грузії, що знаходиться під російською окупацією.
Також нагадаємо, у МЗС заявили, що умиротворення Росії після вторгнення до Грузії призвело до війни з Україною.
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