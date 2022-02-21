Росія на порозі вторгнення в Україну — Блінкен

Блінкен вважає, що РФ готова до вторгнення в Україну/Фото: REUTERS/Alex Edelman
Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Росія перебуває на порозі вторгнення в Україну. На це вказують всі ознаки.
Про це повідомляє "Голос Америки".
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Ентоні Блінкен пообіцяв, що Вашингтон до останнього моменту використовуватиме всі можливості, щоб зрозуміти, чи можна переконати Москву за допомогою дипломатії.
"Все, що ми бачимо, говорить про те, що це дуже серйозно, що ми на межі вторгнення. Ми будемо робити все можливе, щоб запобігти цьому, як до цього дійде", — зазначив держсекретар США.
Блінкен додав, що Захід готовий до того, що Москва зважиться на вторгнення.
"Поки танки насправді не поїдуть, а літаки не полетять, ми використовуватимемо кожну можливість і кожну хвилину, що ми маємо, щоб зрозуміти, чи можна відмовити президента Путіна від подальших дій у цьому напрямку", — сказав Ентоні Блінкен.
Чергові обстріли
20 лютого близько 21:00 російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію з метою звинувачення українських військових. Агресор відкрив вогонь із важкого озброєння з району населеного пункту Лобачеве у напрямку Луганська.
За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, бойовики самі підривають об'єкти інфраструктури на окупованих територіях та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів. Очевидно, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення ЗСУ та нагнітання ситуації.
"Командування Операції об’єднаних сил офіційно повідомляє, що підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються Мінських домовленостей, та норм міжнародного гуманітарного права. Відтак, заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна-окупант", — повідомили в ООС.