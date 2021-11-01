Росія та Україна посварилися в ООН через Крим

Україна звинуватила Росія у легітимізації окупації півострова. Колаж "Сьогодні"

На кліматичній конференції ООН у Глазго (Шотландія) сталася суперечка між представниками України та Росії через те, що Москва постійно вносить у свої "екологічні звіти" окупований Крим, як частину своєї території. Про це розповів радник-посланник посольства України в Іспанії Дмитро Матющенко, передає Дом.

Зазначається, що на кліматичному саміті є і тема України. Росія регулярно включає Крим у свої звіти щодо викидів парникових газів, таким чином намагаючись легітимізувати окупацію українського півострова. Через це на відкритті пленарного засідання між Україною та Росією відбулося пікіровка (перепалка).

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Україна протистоїть цьому, вимагаючи, щоб у всіх таких звітах Москви була виноска, що територія Криму, згідно з резолюцією ООН, є окупованою. У цьому питанні нашу країну підтримали партнери з ЄС, Канади та США.

"Під час попередньої сесії українська делегація висловила стурбованість цими документами. На жаль, незважаючи на запевнення, які ми отримали із секретаріату, це питання так і не було вирішено. Ряд документів Російської Федерації включає інформацію про викиди та видалення парникових газів на тимчасово окупованій Росією території Автономної Республіки Крим та Севастополя. Дозвольте нагадати про параграф 6 резолюції Генасамблеї ООН "Територіальна цілісність України" 68/262 від 27 березня 2014 року, яка закликає всі держави, міжнародні організації та спеціалізовані установи не визнавати будь-яку зміну статусу АРК та міста Севастополя", – заявив Матющенко.

Окупація Криму Росією

Крим був незаконно окупований Росією в березні 2014 року після проведення "референдуму", не визнаного ні Україною, ні світовим співтовариством. У тому числі "кримський референдум" не визнає і ООН.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 р. початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій.

Своєю чергою Міжнародний кримінальний суд (Гаазький трибунал) визнав, що дії Росії під час окупації Криму розцінюються як військовий конфлікт проти України. У Гаазі зазначають, що цей міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.

Нагадаємо, раніше Україна вимагала доступу МАГАТЕ до ядерних установок на Донбасі і в Криму. Йдеться про ядерні установки і матеріали в Криму, які є власністю України і стосовно яких застосовуються гарантії МАГАТЕ, а також про шахту "Юний комунар" у Донецькій області, ситуація на якій є небезпечною і загрожує довкіллю через припинення робіт з водовідливу 2018 року.

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Водночас голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявляв, що Росія порушує міжнародний договір про ядерну зброю.