Рінат Ахметов: Я не вважаю себе олігархом

Рінат Ахметов. Фото: ФК "Шахтар"

Бізнесмен, власник "Медіа Групи Україна" Рінат Ахметов дав зрозуміти, що якщо його визнають олігархом згідно новому закону, який ухвалила Верховна Рада, то він відстоюватиме своє ім'я в суді.

Про це він сказав в інтерв'ю НВ.

Реклама

На запитання, чи вплине на нього та його бізнес закон про олігархів, він відповів: "Я не вважаю себе олігархом".

"Я вже коментував своє ставлення до цього закону… Я інвестор, а група СКМ – найбільший платник податків та роботодавець України. І якщо потрібно, я готовий захищати своє ім'я в українських та міжнародних судах", – сказав Рінат Ахметов.