Резніков заспокоїв українців: Білорусь і РФ не мають ударних угруповань

Олексій Резніков. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що підготовки до наступу Росії на Україну немає. Формування ударних угруповань не зафіксовано.

Про це він сказав під час брифінгу.

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"Вірогідність значної ескалації станом на сьогодні розглядається як низька", – зазначив Резніков.

За словами міністра, суттєвих змін у чисельності військ не відбулося. Нині поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 115-тисячну армію.

На кордоні з Білоруссю також немає ударних угруповань.

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