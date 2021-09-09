Резніков: Росія затіяла паспортизацію Донбасу для відкритого вторгнення

Резніков пояснив задум окупантів. Колаж "Сьогодні"

Росія видає свої паспорти жителям т.зв. "ЛНР" і "ДНР" для того, щоб потім мати привід для відкритого вторгнення на Донбас з метою нібито "захисту російського населення".

Про це розповів РБК-Україна віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За аналогією з грузинським досвідом напрошується припущення, що росіяни використовують цих людей, щоб почати відкрите вторгнення. Або, принаймні, щоб шантажувати Україну і її союзників такою можливістю для отримання поступок в мирних переговорах. Віцепрем'єр вважає, що такий сценарій, по суті, реалізований уже давно.

"Гірше, ніж у нас почалося у 2014 році, вже бути не може. Я не драматизую. Паспортизацію вони почали, щоб потім говорити про "русский мир" і використовувати як привід для "захисту своїх громадян". Так це вже сталося. 100 тисяч паспортів чи 500 тисяч – вже не має ніякого значення. Якщо росіяни захочуть знайти привід, щоб з відкритим вторгненням перетнути наші кордони, то вони можуть спробувати це зробити і нібито заради 10 тисяч. Питання, чи підуть вони на такий ризик", – сказав Резніков.

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Водночас чиновник назвав заручниками тих українців, яким примусово нав'язують російське громадянство в "Л/ДНР". Він запевняє, що на плани з реінтеграції Донбасу "чужі паспорти в кишенях наших громадян" не вплинуть. Україна ці документи не визнає, але якщо хтось із їхніх власників захоче виїхати в Росію після деокупації, то заважати їм ніхто не буде.

"В той бік двері відкриті", – підкреслив віцепрем'єр.

Паспортизація Донбасу

У лютому 2017 року Путін підписав указ про визнання Росією "паспортів" так званих "ДНР" і "ЛНР". Українська влада назвали це доказом окупації Донбасу Росією, а тодішній Генсек ОБСЄ Ломберто Заньєр заявив, що це рішення перешкодить перемир'ю.

У Росії станом на середину літа-2021 заявляли, що жителям окупованих територій Донбасу роздали вже понад 600 тисяч російських паспортів. Причому часто окупанти нав'язують примусове отримання документа.

Офіційний Київ не раз заявляв, що ці видані в "Л/ДНР" російські документи не будуть визнані в Україні, а Москва це робить для можливості голосування українців на російських виборах.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше президент Володимир Зеленський говорив, що паспортизацією на Донбасі Росія порушує міжнародне право. При цьому він розуміє, що у кожної людини може бути своя ситуація, яка не залишає їй права вибору.

Тим часом у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який передбачає позбавлення українського громадянства за отримання російського паспорта.