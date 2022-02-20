Резніков розповів, чи нападе Росія на Україну найближчими днями

Резніков заявив, що наразі говорити про напад РФ на Україні недоречно/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що говорити про вторгнення Російської Федерації на територію України найближчими днями недоречно.

Про це він сказав в етері програми "ТСН. Тиждень" на каналі "1+1".

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За словами Резнікова, всі українські бойові частини у повній готовності й мають стратегічні запаси. Він наголосив, що українська розвідка разом із розвідками країн-партнерів уважно спостерігають за ситуацією.

"Ми бачимо все. Як знаєте, у повітрі перебувають українські "Байрактари", тому ми готові до будь-якого сценарію", — зазначив міністр оборони.

Резніков додав, що станом на вечір неділі, 20 лютого, ударного угруповання з боку РФ в жодному місці, де її війська оточили Україну, не сформовано.

"Тому говорити про те, що буде завтра напад, післязавтра напад, на мій погляд, недоречно. Але це не означає, що низькі ризики, це не означає, що немає загрози", — підкреслив Резніков.

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