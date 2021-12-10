За кого готові проголосувати українці? Новий президентський рейтинг

Зліва направо – Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

У разі проведення виборів президента найближчим часом чинний глава держави Володимир Зеленський у першому турі набрав би 23,5% голосів виборців, котрі прийшли на дільниці. Порівняно з даними від 10-13 листопада рівень його підтримки знову росте.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг"

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У разі проведення президентських виборів рейтинг кандидатів виглядав би так:

Володимир Зеленський – 23,5%

Петро Порошенко – 13,4%

Юлія Тимошенко – 9,9%

Юрій Бойко – 9,3%

Дмитро Разумков – 7,5%

Ігор Смєшко – 6,7%

Євген Мураєв – 6,5%

Володимир Гройсман – 5,5%

Олег Ляшко – 3,2%,

Арсеній Яценюк – 3,1%.

Як проводили опитування?

Опитування проводилось : 6-8 грудня 2021 року в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій серед 2500 респондентів методом опитування CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 складає не більше 2,0.

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