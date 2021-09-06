Чи будуть дострокові вибори? Розповів Разумков

Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков запевняє, що немає підстав для розпуску парламенту / Колаж "Сегодня"

Підстав для розпуску Верховної Ради немає. Про це заявив глава парламенту Дмитро Разумков під час брифінгу у понеділок, 6 вересня.

"У статті 90 Конституції України чітко передбачено підстави дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України, серед яких є і не сформована коаліція. Сьогодні коаліція є, і думаю, що з цим ні у кого не виникає питань", – підкреслив спікер.

Конституція України передбачає такі підстави для дострокового припинення повноважень парламенту:

протягом одного місяця не сформовано коаліцію;

протягом 60-ти днів з дня відставки Кабінету Міністрів не сформовано новий склад уряду;

неможливо провести пленарне засідання протягом 30 днів однієї чергової сесії.

Працює і буде працювати

Дмитро Разумков зазначив, що жодного разу за каденцію Верховної Ради України цього скликання не було прецеденту, коли парламент не міг зібратися для пленарного засідання протягом 30 днів.

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"Для того, щоб не було навіть маніпуляцій, є роз’яснення Конституційного Суду України від 19 травня 2004 року, де чітко визначено, що означає "не змогла розпочати свою роботу", – зазначив він.

У президента України Володимира Зеленського є формальні обставини розпуску парламенту, заявив в програмі "Сьогодні Увечері" на телеканалі "Україна 24" перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук. Однак підстав для таких дій немає.

Іншої думки прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк. Нещодавно він заявляв , що на сьогоднішній день через падіння рейтингу правлячої партії є формальні підстави для розпуску парламенту.