Разумков на день народження отримав незвичайний подарунок в Раді (фото)

Гончаренко (знизу) вручив презент ексспікеру. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков святкує день народження і вже з самого ранку отримує вітання. Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко зробив йому незвичайний подарунок у вигляді монети.

Про це він написав у Telegram.

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"Подарунок від кандидата в спікери – ексспікеру на день народження. Пам'ятна монета "Рік Змії", – написав він.

Подарунок Разумкову. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Також він запостив фото з сесійної зали разом з Разумковим, місце якого тепер знаходиться поруч з Гончаренком.

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Тепер Разумков сидітиме неподалік Гончаренка. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Цьогоріч у Дмитра Олександровича дійсно сумне свято. Депутати подарували Разумкову відставку. Але презенти могли б бути і приємнішими. Журналісти сайту "Сьогодні" пофантазували, що імениннику могли б піднести парламентарії, виходячи з їхніх декларацій в НАЗК.

Відставка Разумкова