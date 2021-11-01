Разумков створить свою партію: які у нього плани і на кого там чекають

Разумков збирає свою команду. Колаж "Сьогодні"

Дмитро Разумков уже більше не спікер парламенту і фактично не "слуга народу", тому вже будує плани на своє політичне майбутнє. Він заявив, що має намір створити свою партію, щоб виконати ті обіцянки людям, які не виконала "Слуга народу".

Про це він сказав у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі Україна 24.

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Він підтвердив, що має плани щодо створення своєї партії.

"Я думаю, що це буде партія, яку підтримають люди, яка базуватиметься на тих засадах, з якими ми йшли у 2019 році. На жаль, багато з них не виконані. Я маю право це говорити, тому що зробив великий внесок у ту програму ("Слуги народу"). Думаю, що і я, і ті колеги, які підтримують мене і тих, хто віддавав за нас голоси у 2019-му, намагатимемося щось встигнути в цьому скликанні. Якщо ні – в наступному", – сказав Разумков.

На похання ведучого уточнити, чи це буде права, ліва чи центристська партія, або, може, соціал-демократична чи ліберальна, він відповів: "Мені найближче розумний консерватизм".

"Бо ми маємо змінювати країну на краще, але ці зміни мають відбуватися зрозуміло для людей, для бізнесу, для міжнародних партнерів. І головне – вони повинні мати чіткий план, що і за чим відбуватиметься і до яких позитивних наслідків це може привести", – наголосив нардеп.



Разумков розповів, якими мають бути члени його майбутньої партії.

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"Команда – це не загальний якийсь "одобрямс". У команді мають бути різні думки, різні люди. Якщо говоримо про команду у 2019 році ("Слуги народу"), вона базувалася не на скупченні людей, а на принципах. Принципи вони в тебе або є, ти їх дотримуєшся, або ні… Ключовим питанням має бути питання професіоналізму. Але професіонал має бути людиною, яка дотримується своїх обіцянок та принципів, – резюмував політик.

Що там із партією Разумкова?