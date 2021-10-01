Разумков проти другого президентського терміну Зеленського

Разумков нагадав обіцянку Зеленського перед президентськими виборами 2019 року / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков проти другого президентського терміну Володимира Зеленського, оскільки в передвиборчій програмі вказував, що йде лише на 5 років.

Про це він розповів в інтерв'ю Українській правді.

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На запитання, чи вірить він у другий президентський термін Зеленського, відповів: "Поки вірив в те, що президент іншого не говорив (ще не було заяви Зеленського про плани знову балотуватися. – Ред.)".

"У передвиборчій програмі (Зеленського) було написано про один термін. І я вважаю, що це правильно. Чому? Тому що ми з вами побачили не одну виборчу кампанію, не одних політиків. Людина, коли потрапляє до влади, ми зараз не про президента Зеленського, а в цілому, беремо якогось гіпотетичного президента... Гіпотетичний президент десь всередині свого терміну, з третього року, починає думати про наступний термін. Будь-яке обдумування ідеї про наступне позначається в негативному плані на ефективності діяльності державного діяча. Ти перестаєш бути державником, якщо ти до цього ним був, і стаєш політиком", – пояснив Разумков.

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Спікер додав, що за фактом президент працює на державу не п'ять років, а три, оскільки останні пару років до завершення каденції думає, як поліпшити свій рейтинг, як його зберегти, як помножити, що ще зробити, щоб люди знову обрали.

Чи піде Зеленський знову в президенти

Як відомо, Зеленський ще до того, як став президентом, неодноразово заявляв, що йде на Банкову на п'ять років – один президентський термін.

На пресконференції за підсумками року своєї роботи в травні 2020 року Зеленський називав умову, за якої знову піде в президенти. За один президентський строк не встигнути здійснити всі плани, визнав глава держави.

На підсумковій пресконференції в травні 2021-го президент знову відповів на запитання про другий термін. Він сказав, що ще навіть не минуло половини першу його терміну, щоб думати про другий.

Нагадаємо, раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповідав, чи підтримають "слуги" другий президентський термін Зеленського.