Разумков похвалився президентським рейтингом

У Разумкова все гаразд із президентським рейтингом / Колаж "Сьогодні"
Відправлений у відставку на початку жовтня з посади голови Верховної Ради Дмитро Разумков дуже задоволений тим, що його рейтинг зростає, а ось у президента Володимира Зеленського та провладної партії "Слуга народу" – падає.
Свій коментар результатів нового президентського рейтингу Разумков дав під час програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".
"Рейтинг – не головне"
"Це вкотре підтверджує мої слова, що посади – це лише інструменти, і хто тримається за посаду, той отримує негативний результат щодо рейтингу. А головне, навіть, не рейтинг. Головне – довіра людей і довіра у те, що ти говориш, у те, що ти робиш, у що ти віриш", – так відповів на програмі "Народ проти" стосовно свого рейтингу новий опозиціонер.
Разумков також зазначив, що після зняття з посади у нього з'явилося достатньо часу, щоби поспілкуватися з людьми, у тому числі на вулиці.
"Таку кількості людей, які б підтримували, поради давали, напевно, можна порівняти лише з весною 2019 року, коли ми тільки починали, коли ми йшли до людей, коли ми пропонували, що необхідно будувати нову державу на нових засадах, нових цінностях, з новими ідеями та новими людьми, які будуть не такими, як були попередні. І що вони таки залишаться людьми, а не стануть політиками у поганому значенні цього слова. Тому ми бачимо такий результат. Це оцінка того, що відбувається сьогодні у парламенті та в країні", – вважає Разумков.
Нові показники
- Згідно з новим опитуванням громадської думки, проведеним з 14 по 20 жовтня, народна підтримка Зеленського останнім часом падає, а от симпатії до Разумкова збільшуються.
- Трохи раніше партія "Слуга народу" вперше з 2019 року втратила лідируючу позицію в іншому рейтингу.
- Після відставки Разумков натякнув журналістам, що може балотуватися у президенти, а також заявив, що створюватиме нову команду.